La ville hôte de la Super Coupe de l'UEFA confirmée

La Super Coupe de l’UEFA oppose traditionnellement le vainqueur de la Ligue des Champions au vainqueur de l’Europa League, chaque année en été. Une rencontre qui précède le début des nouvelles campagnes en coupes d'Europe.

Et cette année, Chelsea et Villarreal s'opposeront le 11 août au Stade Windsor Park de Belfast. La ville hôte a finalement été maintenue, après qu’une délocalisation de la rencontre à Istanbul ait été évoquée, du fait que la ville turque n'avait pas pu accueillir la finale de la Ligue des Champions comme prévu.

Sky Sports a également confirmé l'information relayée par le directeur général de la fédération irlandaise de football.

La saison denrière, le Bayern avait battu le FC Séville (2-1) à la Puskás Aréna de Budapest et Helsinki accueillera l'édition de l'année prochaine.

