Kevin De Bruyne est le PFA Player of the Year pour la seconde saison consécutive !

Kevin De Bruyne a été mis à l'honneur par la PFA : le Diable Rouge a été élu Player of the Year pour la seconde saison consécutive !

Incroyable performance de Kevin De Bruyne : le Diable Rouge a été élu PFA Player of the Year, pour la seconde saison consécutive. Un fait rare, qui n'avait été réalisé que par Thierry Henry (2002-2004) et Cristiano Ronaldo (2006-2008). De Bruyne devient également le 6e joueur de l'histoire à remporter deux fois le trophée PFA.