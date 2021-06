La cote de Noa Lang continue de grimper en flèche

Moins d'un an après avoir rejoint le Club de Bruges, Noa Lang a multiplié sa valeur marchande par six. Celle-ci est désormais estimée à 22 millions d'euros.

Noa Lang est le joueur le plus cher de Pro League. D'après Transfermarkt, l'attaquant du Club de Bruges vaudrait 22 millions d'euros aujourd'hui, soit la valeur marchande la plus élevée pour un élément de D1A. Depuis son arrivée en Belgique, l'international espoir néerlandais a vu sa côte multipliée par six !

Pour rappel, le joueur de 22 ans est arrivé à Bruges en juillet dernier, en provenance de l'Ajax Amsterdam, contre un chèque de 6 millions d'euros. À l'époque, son prix n'était estimé qu'à 3,5 millions d'euros. Moins d'un an après, Noa Lang a changé de dimension. En cas de départ cet été, les Blauw en Zwart pourraient toucher le gros lot.

Derrrière lui, on retrouve Paul Onuachu. L'attaquant de Genk, auteur de 35 buts en 41 matchs cette saison, vaudrait 20 millions d'euros. Charles De Ketelaere complète le Top 3, avec une valeur marchande estimée à 16 millions. De quoi battre le record de transfert établi par Jonathan David, vendu à Lille pour 27 millions d'euros ?