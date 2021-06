🎥 Premier Euro, première victoire pour la Finlande

Après la frayeur de Christian Eriksen, le match a repris à Copenhague et la Finlande a créé la première surprise du tournoi.

Après le grave malaise subi par Christian Eriksen, et après avoir entendu des nouvelles rassurantes du capitaine danois, les joueurs, les staffs et l'UEFA ont décidé de reprendre la rencontre. Près de deux heures après l'incident, la rencontre a donc repris.

Les Danois avaient nettement dominé le premier acte, ils ont logiquement conu plus de difficultés après la reprise. Et c'est finalement la Finlande qui a trouvé l'ouverture, sur sa première et unique tentative cadrée du match.

De la tête et sur un assist de Jere Uronen, Joël Pojhanpalo a inscrit le premier but de l'histoire de la Finlande dans un grand tournoi. Un but qui suffit à offrir aux Grands Ducs leur première victoire (1-0). La Finlande se déplacera en Russie en confiance, le Danemark devra réagir contre... les Diables.