La Suisse y a cru, mais se contente du partage face au Pays de Galles !

La rencontre entre la Suisse et le Pays de Galles a mis du temps à se lancer, mais les deux équipes ont finalement offert un beau spectacle en seconde période. Tout reste ouvert dans le groupe A.

Après un match d'ouverture emballant dans un Stadio Olimpico de Rome plutôt bien garni et lors duquel la Squadra Azzurra a régalé son public, on descend d'un cran ce samedi pour le deuxième match du groupe, et le contraste ne peut pas être plus frappant : ce stade de Bakou aux travées franchement vides illustre les maux de cet Euro 2020 qui pourrait bien peiner par moments à créer l'enthousiasme et attirer les supporters.

L'affiche, de son côté, est intriguante : le Pays de Galles, équipe surprise de la dernière édition de l'Euro, dispose sur papier de quelques joueurs à suivre (dont bien sûr son capitaine Gareth Bale) tandis que la Suisse, longtemps étiquetée comme ennuyeuse, a un peu lâché la bride ces derniers temps. Dans ce groupe plutôt homogène, il faudra probablement batailler pour se qualifier.

Sommer et Ward se répondent

La première période en est une, de bataille, mais plutôt tactique : la Suisse met un peu trop longtemps à entrer dans son match, ce qui force Yann Sommer à sortir un réflexe splendide devant Moore (15e). Son homologue Ward s'illustre ensuite sur une talonnade de Schär (21e), mais l'action stagnera ensuite, la Nati trouvant son rythme de croisière et neutralisant totalement un Pays de Galles incapable de trouver les espaces en contre.

Il faudra attendre la fin de la première période pour sortir de notre torpeur, et ce sera encore la Suisse qui passera tout près de l'ouverture du score : Seferovic, qui avait déjà placé de peu à côté plus tôt, est trouvé par Embolo d'une remise intelligente et se loupe.

Embolo ne niaise pas

Dès la reprise, un homme va accélérer le tempo : Breel Embolo. L'attaquant du Borussia Mönchengladbach s'offre un superbe déboulé dans l'axe et force Ward à un nouvel arrêt (49e), mais ce n'est que partie remise : sur le corner consécutif, il place la Nati aux commandes (0-1) d'une tête bien placée.

Mbabu manquera de doubler la mise peu de temps après, de même qu'un Embolo intenable (65e) qui frappe à côté. Mais il se mordra les doigts de ne pas avoir mis la Suisse à l'abri : alors que le match sombre dans un faux rythme, le Pays de Galles obtient un corner qui voit Kieffer Moore remettre les deux équipes à égalité (1-1, 73e).

Le Pays de Galles met un peu le nez à la fenêtre, mais comme pendant la majorité du match, c'est rapidement la Suisse qui pousse pour aller chercher mieux qu'un point : l'entrée de Zakaria fait du bien, et Embolo pense encore être décisif quand sa tête trouve Gavranovic qui fait 1-2 juste après être entré au jeu à la place d'un pâle Seferovic. Mais le buteur du Dinamo Zagreb était hors-jeu, comme le signale le VAR (83e). Malgré cinq minutes d'arrêts de jeu et un siège des buts de Ward, les deux équipes se quittent dos à dos : tout est ouvert dans ce groupe A !