Gianluigi Buffon va effectuer son grand retour à Parme !

L'annonce devrait être officialisée par Parme ce jeudi : Gianluigi Buffon va effectuer son grand retour dans le club qui l'a révélé, annonce le journaliste italien Fabrizio Romano. Le gardien italien a déjà signé son contrat avec le club parmesan.

Buffon a débuté sa carrière à Parme en 1995. Six ans plus tard, l'ancien gardien de la Squadra Azzura avait rejoint la Juventus pour la grosse somme de 53 millions. Après 26 ans d'attente, l'homme de 43 ans fait son retour pour probablement boucler la boucle d'une grande carrière.

Gianluigi Buffon has just signed his contract as new Parma goalkeeper. He’s back after 26 years where his legendary career started, done and confirmed. 🟡🔵 #Parma pic.twitter.com/vQdowMyJw4