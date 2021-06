Christian Eriksen va se faire implanter un défibrillateur automatique

La fédération danoise a communiqué qu'en accord avec Christian Eriksen, le joueur se verrait implanter un DAI (défibrillateur automatique implantable) suite à l'arrêt cardiaque dont il a été victime samedi dernier.

La DBU (fédération danoise de football) a publié un communiqué ce jeudi dans lequel elle donne des nouvelles de l'état médical de Christian Eriksen et explique plus précisément ce qui a été décidé suite à l'arrêt cardiaque du joueur lors de Danemark-Finlande. "Le docteur de l'équipe nationale Morten Boesen a été en contact avec le spécialiste cardiaque du Rigshospitalet et Christian Eriksen (...) Après que Christian ait été soumis à diverses examinations du coeur, il a été décidé qu'il devrait porter un DAI (défibrillateur automatique implantable", lit-on.

"Christian a accepté la solution et cette solution a été par des spécialistes nationaux et internationaux qui recommandent le même traitement", continue le communiqué. "Nous demandons à tous de laisser à Christian et sa famille de la paix et de l'intimité dans les moments à venir".