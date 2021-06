Luis Enrique après le deuxième nul de l'Espagne : "C'était un peu la pagaille"

Après un nul décevant face à la Suède, la Roja n'a pas réussi à s'extirper du piège polonais.

L'Espagne ne s'est pas réellement rassurée contre la Pologne. La Roja n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 après un premier match décevant face à la Suède (0-0). Après avoir plutôt bien maîtrisé la première mi-temps, les Espagnols ont été punis par le réalisme polonais et ont même manqué un penalty.

"Nous étions peut-être supérieurs mais pas assez pour gagner. Les Polonais n'ont pas créé beaucoup d'occasions mais ils se sont montrés réalistes. Nous avons fait de gros efforts mais c'était un peu la pagaille. J'ai cru que nous allions avoir une plus grande supériorité et plus d'occasions", a déclaré Luis Enrique à l'issue de la rencontre.

La Roja est désormais dans l'obligation de gagner face à la Slovaquie si elle veut participer aux 8es de finale. Considérés comme les favoris du groupe, les Espagnols sont actuellement derrière la Suède (4 points) et la Slovaquie (3 points) avec deux petites unités.