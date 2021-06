🎥 Le Danemark cartonne la Russie et rejoint les huitièmes de finale à l'arraché

Pour le compte de la troisième journée du groupe B de l'Euro ce lundi (21h), la Russie affrontait le Danemark à Copenhague.

Deuxième de cette poule avec 3 points au compteur, la Russie et son sélectionneur Stanislav Tchertchessov étaient privés de Zhirkov, forfait pour le reste du tournoi. Quatrième avec 0 points, le Danemark était condamné à l'emporter pour espérer une qualification en huitième de finale. Le technicien danois Kasper Hjulmand devait faire sans Eriksen, indisponible pour la suite du tournoi à la suite de son malaise cardiaque.

La première grosse occasion de la partie sera russe contre toute attente. Parti dans la profondeur, Aleksandr Golovin fera mal avec sa vitesse et crochètera Pierre-Emile Højbjerg à l'entrée de la surface. Il tentera de glisser le ballon entre les jambes de Kasper Schmeichel mais ce dernier repoussera de justesse devant sa ligne (18e). Par la suite, Pierre-Emile Højbjerg déochera un tir puissant mais celui-ci passera juste à côté (29e). Cinq minutes plus tard, Artem Dzyuba remisera en retrait de la tête pour Aleksandr Golovin qui armera une frappera juste au-dessus des buts de Kasper Schmeichel (34e). Finalement, c'est le Danemark qui ouvrira le score juste avant la pause. Bien servi par Højbjerg, Mikkel Damsgaard déclenchera un tir puissant du pied droit qui ira se loger dans la lucarne droite de Matvey Safonov (38e), 0-1.

Peu avant l'heure de jeu, Roman Zobnin délivrera un mauvais ballon en retrait et Yussuf Poulsen en profitera pour ajuster Matvey Safonov sur la gauche (59e), 0-2. Par la suite, la Russie obtiendra un penalty après que Aleksandr Sobolev ait été accroché par Jannik Vestergaard. Prenant ses responsabilités en bon capitaine, Artem Dzyuba frappera fort plein axe et réduira l'écart (70e), 1-2. Dix minutes plus tard, Andreas Christensen redonnera le large au Danemark en ajustant le gardien russe d'une lourde frappe (80e), 1-3. L'ancien Genkois Maehle tuera tout suspense par la suite en plantant le quatrième but des Danois (83e), 1-4.

Après son succès face à la Russie, et grâce à la victoire de la Belgique contre la Finlande (2-0), le Danemark termine donc à la deuxième place du groupe B et rejoint donc les huitièmes de finale de l'Euro.