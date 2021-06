Jérémy Doku : "Je grandis au sein de cette équipe"

L'ailier belge a disputé les nonante minutes lors de la victoire belge face à la Finlande (2-0).

"Je me sens bien. Je suis ravi d’avoir gagné et je suis content de mon match. C’était une belle expérience pour moi", a déclaré Doku au micro de la RTBF à l'issue de la rencontre. "C’était difficile de trouver les espaces parce qu’ils ont bien joué. On a bien dominé le match et on a gagné, c’est le plus important", a souligné le joueur du Stade Rennais qui a dû trouver des automatismes avec ses partenaires. "C’est la première fois que je joue avec de nombreux équipiers. Il fallait chercher un bon placement mais cela s'est bien déroulé donc je suis content".

L'ancien Mauve n’avait pas disputé la moindre minute face à la Russie et le Danemark. Aura-t-il du temps de jeu en phase éliminatoire ? "Je suis content d'avoir joué quelques minutes. Frustrant de ne pas monter ? Non, mais j'avais envie de jouer. Je suis jeune et je dois attendre avant de recevoir ma chance. Je grandis au sein de cette équipe", a conclu Jérémy Doku.