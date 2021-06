Mikkel Damsgaard savoure : "C'est tellement fou qu'on passe"

Le lundi, le Danemark a pris la mesure de la Russie après avoir été défait lors des deux premières rencontres et a réalisé un authentique exploit en se qualifiant pour les huitièmes de finale de l'Euro.

Auteur d'un superbe but pour ouvrir le score, Mikkel Damsgaard (20 ans, 5 sélections et 3 buts) nétait aux anges au coup de sifflet final.

"C'est tellement fou qu'on passe. Cette équipe, ces joueurs. C'est génial d'en faire partie. Je n'ai jamais rêvé de faire partie de quelque chose d'aussi grand, donc c'est un sentiment formidable", a confié le joueur de la Sampdoria devant les médias. "Le dernier match (contre la Belgique) a été l'un des plus grands que j'ai réalisés. Pourtant, ce soir, c'est encore plus fort. C'était absolument fantastique d'en faire partie, et d'entendre les fans et tout le Danemark devenir fous quand nous avons gagné et que nous sommes passés. C'est fantastique."