Alvaro Morata a reçu des menaces

En manque de réussite dans cet Euro avec l'Espagne malgré un but inscrit contre la Pologne, le buteur de la Juventus n'est pas épargné par les critiques depuis le début du tournoi.

Alvaro Morata (28 ans, 42 sélections et 20 buts) critiqué pour son manque de réussite devant les buts adverses, le buteur espagnol a même reçu des menaces.

"Je comprends que l'on me critique parce que je n'ai pas marqué de but, mais j'aimerais que les gens se mettent à ma place et comprennent ce que c'est que de recevoir des menaces, des gens qui vous disent que vos enfants devraient mourir. Chaque fois que je vais dans ma chambre, mon téléphone est ailleurs ; mais ce qui me dérange, c'est qu'ils disent cela à ma femme et à mes enfants", a confié le joueur de la Juventus Turin à la Cadena Cope.