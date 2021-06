Carel Eiting revient sur son départ de l'Ajax : "Nous étions ouverts à tout"

Cet été, Carel Eiting a choisi de changer d'air. Après plusieurs années passées à l'Ajax Amsterdam, il a décidé de quitter son club formateur pour Genk.

Carel Eiting est un nouveau joueur de Genk. Vendredi dernier, le Néerlandais s'est engagé avec le Racing Club jusqu'en juin 2025. Formé à l'Ajax, le principal intéressé a choisi de rejoindre le Limbourg pour donner un second souffle à sa carrière. Dans des propos accordés à Ajax Life, il est revenu sur sa décision de quitter Amsterdam.

Le milieu de terrain de 23 ans a notamment évoqué sa discussion avec Erik ten Hag. "L'Ajax et moi étions ouverts à tout. [...] Quand j'ai dit à l'entraîneur que je voulais de nouveau être prêté pour avoir du temps de jeu, nous nous sommes regardés et nous nous sommes dit que nous allions prendre des chemins différents [...] C'est toujours un honneur de porter les couleurs de l'Ajax mais c'est aussi important d'avoir du temps de jeu et de vivre de nouvelles expériences."

Pour rappel, Carel Eiting sort d'une saison passée en prêt du côté d'Huddersfield. En 2020/2021, il a disputé 23 rencontres de Championship (deuxième division anglaise) sous les couleurs des Terriers, pour un bilan de trois buts marqués et de trois passes décisives délivrées. L'ex-Ajacide s'apprête désormais à découvrir la D1A.