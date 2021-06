Copa America : Messi et l'Argentine écrasent la Bolivie, l'Uruguay bat le Paraguay

Dernière journée de la phase de groupes de la Copa America cette nuit : l'Argentine affrontait la Bolivie, l'Uruguay défiait le Paraguay.

La victoire de l'Argentine face à la Bolivie porte la marque de Lionel Messi : alors que l'Albiceleste l'a emporté 1-4, la Pulga a signé un doublé (dont un but sur un penalty) et une passe décisive splendide pour Papu Gomez (voir vidéo ci-dessous). Son second but est d'ailleurs inscrit sur un service de ... Sergio Agüero, qu'il va retrouver au FC Barcelone la saison prochaine ; les supporters sont prévenus, ces deux-là s'entendent bien.

Dans l'autre match, l'Uruguay affrontait le Paraguay, et a dû se contenter d'un penalty transformé par Edinson Cavani pour l'emporter et ainsi assurer la seconde place de ce groupe, derrière l'Argentine et devant son adversaire du jour.