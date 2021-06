📷 Le Benfica révèle ses nouveaux maillots pour la saison 2021-2022

Jan Vertonghen sait à quoi ressemblera son maillot la saison prochaine.

Le Benfica a révélé ses maillots domicile et extérieur pour la saison 2021-2022. Un grand classique Adidas, avec des couleurs rouge (domicile) et blanche (extérieur) assorties de trois bandes de l'autre couleur, sans plus de fioritures.