Balikwisha: accord entre le Standard et l'Antwerp !

C'est l'affaire qui a secoué le Standard ces dernières semaines.

On l'avait d'abord annoncé au Club de Bruges, puis il a discuté avec l'Antwerp, enfin il a menacé de rompre son contrat en utilisant la loi 78: ces dernières semaines, Michel-Ange Balikwisha a agité le mercato du Standard.

Ce dimanche, la Dernière Heure Les Sports nous apprend qu'un accord est tombé entre le club liégeois et le Great Old. Le montant? Un peu plus de 6 millions d'Euros. Toujours selon le quotidien, l'affaire devrait être conclue dans les prochains jours et Balikwisha pourrait même déjà rejoindre sa future équipe qui est en stade aux Pays-Bas.

Un dénouement qui pourrait plaire à tout le monde finalement.