🎥 Le superbe coup-franc de Damsgaard, le onzième autobut de l'Euro

Le premier coup-franc direct et le onzième autobut de l'Euro: Danois et Anglais se sont rendu coup pour coup dans la première période de leur demi-finale.

Fin de première période animée entre l'Angleterre et le Danemark. Et ce sont les Danois qui ont ouvert le score, à la demi-heure. L'occasion pour Mikkel Damsgaard de confirmer son statut de révélation de cet Euro 2020. D'un splendide coup-franc, le jeune Danois a trompé Jordan Pickford. À la fois, le premier coup-franc direct transformé et le premier but concédé par l'Angleterre depuis le début de l'Euro.

Mais l'Angleterre a répondu neuf minutes plus tard. Et c'est Simon Kjaer qui a poussé le ballon dans ses propres filets. Le onzième autobut de l'Euro 2020, un record qui continue de grimper.