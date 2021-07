Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 09/07: Dituro - Boudjemaa - Arzamendia Duarte - Essende - Pontdemé - Hernández García - Olise - Quaison

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!

Luiz Felipe Scolari est le nouvel entraîneur du Grêmio. Le technicien a signé un contrat allant jusqu’en décembre 2022, il était libre depuis son départ de Cruzeiro en janvier dernier. C’est la quatrième fois que Scolari rejoint le club brésilien comme entraîneur, après des passages en 1987-1988, 1993-1996 et 2014-2015.

Toni Borevković passe de Rio Ave au Vitoria Guimarães. Le défenseur central croate a signé jusqu'en 2026.

Le Paris FC tient sa deuxième recrue avec la signature officielle de Migouel Alfarela jusqu'en 2024. L'attaquant de 23 ans sortait d'une très belle saison à Annecy (N1) avec un bilan de 9 buts et 7 passes décisives.

Swansea accueille le milieu de terrain Liam Walsh, qui arrive gratuitement de Bristol City. Le joueur de 23 ans a paraphé un contrat de trois ans au Liberty Stadium.

