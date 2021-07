Tahith Chong file à Birmingham City

Le Néerlandais avait été prêté au Club de Bruges l'hiver dernier par Manchester United.

Après un prêt de six mois au Werder Brême (15 matchs, 1 but, 2 passes) et une seconde location de six mois au Club de Bruges (13 matchs, 1 but, 5 passes), Tahith Chong est de nouveau prêté par Manchester United pour la saison prochaine. Le Néerlandais évoluera à Birmingham City (Championship).

L'ailier droit âgé de 21 ans formé à Feyenoord avait rejoint les Red Devils à 16 ans, en 2016. Il reste bloqué à 16 matchs avec l'équipe première de MU.