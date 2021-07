Le Milan AC cherche un latéral droit et se tourne vers un ancien du PSG

Le problème du Milan AC: le budget pour certaines positions.

En quête d’un nouveau latéral droit sur ce mercato d’été, le Milan AC avance avec des moyens limités et semble privilégier l’option d’un prêt plutôt que d’un transfert sec. Dans cette optique, le club lombard a échoué sur ses deux premières pistes, Diogo Dalot (Manchester United) et Alvaro Odriozola (Real Madrid). Les Rossoneri se retrouvent donc contraints à revoir leurs plans, et la chaîne Sky Italia fait état d’une nouvelle cible pour la bande à Stefano Pioli : Serge Aurier (28 ans, 27 matchs et 2 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021).

Cela n’a rien d’un secret, le défenseur de Tottenham intéresse les Milanais depuis plusieurs mois. Problème, alors qu’il reste un an de contrat à l’international ivoirien, les Spurs écarteront assez logiquement l'idée de prêter l’ancien Parisien.