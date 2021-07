André Onana se rapproche de Lyon

Moins d'un an avant la fin de son contrat avec l'Ajax Amsterdam, André Onana serait de plus en plus proche de rejoindre l'Olympique Lyonnais.

André Onana devrait bien découvrir le championnat de France. En effet, d'après les informations de L'Equipe, le gardien de l'Ajax aurait donné son accord pour rejoindre l'Olympique Lyonnais cet été. Les deux parties auraient trouvé un terrain d'entente concernant le futur contrat de l'international camerounais (18 capes). Les Gones douvent encore convaincre l'Ajax Amsterdam de laisser filer son portier. Mais les deux clubs pourraient se mettre d'accord sur un chèque de 8 millions d'euros, selon le quotidien sportif. Une indemnité de transfert bien éloignée de la véritable valeur marchande du joueur, estimée à 30 millions d'euros par Transfermarkt. Pour rappel, le 5 février, André Onana avait été suspendu de toutes compétitions par l'UEFA, pour cause de dopage, avant que sa sanction ne soit revue à la baisse. Privé de football depuis plusieurs mois, l'Ajacide pourra retrouver les terrains le 3 novembre prochain. Une suspension qui explique en partie son prix de vente minoré.