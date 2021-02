L'UEFA suspend André Onana pour un an !

Incroyable semaine pour l'Ajax d'Amsterdam !

La mauvaise semaine de l'Ajax continue. Après le refus de l'UEFA de laisser Sébastien Haller participer à l'Europa League (pas dans la liste à la suite d'une erreur du club), voici maintenant que les hautes instances européennes ont suspendu le gardien de but André Onana pour dopage, et ce pour une durée de un an.

Dans un communiqué, le club hollandais annonce que cela s'est passé le 30 octobre dernier lors d'un contrôle hors-compétition. Le gardien ne se sentait pas très bien et aurait pris selon eux un médicament appartenant à sa femme (du Lasimac) contenant des produits interdits. Le club défend son joueur en affirmant que le joueur n'a pas voulu enfreindre le règlement.

Le club et le joueur ont affirmé vouloir faire appel de cette décision devant le TAS.