Scaloni lâche une bombre: "Messi a joué deux matches, dont la finale, en étant blessé"

L'Argentin a enfin remporté un titre avec l'Argentine, mais selon certains il n'a pas été excellent en finale. Mais il y a une explication qui a été donnée par Scaloni.

Lionel Messi l'a fait. Après plusieurs échecs en finale de Coupe du monde ou de la Copa América en 2014, 2015 et 2016, le génie argentin est parvenu à décrocher un titre majeur pour son pays. Plus largement, l'Albiceleste a glané son premier trophée continental depuis 1993. L'attaquant du FC Barcelone a joué un rôle majeur dans la conquête de cette édition 2021 avec 4 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées sur l'ensemble du tournoi. Ces performances prennent peut-être une autre dimension avec les déclarations de son sélectionneur à l'issue du match.

Lionel Scaloni s'est confié sur la pelouse du Maracana de Rio de Janeiro après le coup de sifflet final. Au micro des journalistes, il a déclaré : "Si vous saviez comment il a joué en Copa America, vous l'aimeriez encore plus". Selon le technicien, la Pulga a disputé la demi-finale contre la Colombie et la finale face au Brésil avec une blessure aux ischio-jambiers. L'entraîneur a ajouté qu'il ne savait pas vraiment à quel pourcentage le numéro 10 avait évolué lors de ces rencontres. Des problèmes musculaires qui n'ont pas empêché Messi de porter son équipe, de soulever enfin un trophée avec sa sélection et de rentrer un peu plus dans l'histoire du ballon rond.