Sebastiaan Bornauw s'est occasionné une fracture du métacarpe

Sebastiaan Bornauw et Cologne ont repris récemment le chemin des terrains afin de préparer la prochaine saison de Bundesliga. Présent lors de la rencontre amicale contre Duisburg, le Diable Rouge s'est occasionné une fracture au niveau du métacarpe (os de la main), a annoncé son club sur son site officiel.

Cependant, rien de grave pour Bornauw qui devrait reprendre l'entraînement dans le courant de la semaine.

An MRI scan has shown that @SebBornauw33 suffered a fractured metacarpal in his right hand in the friendly against MSV Duisburg. The central defender will get a splint on Tuesday and can start training again in the next few days.



Get well soon, Seb! #effzeh 🍀 pic.twitter.com/rHlPmjNDn5