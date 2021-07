Chelsea prépare une offre exceptionnelle pour s'offrir Erling Haaland

Le Borussia Dortmund veut conserver son prodige norvégien, mais pourra-t-il le montant colossal que les Blues apprêtent à proposer.

Un an et demi après son arrivée au Borussia Dortmund, Erling Haaland empile les buts chez les Marsupiaux. Le Norvégien a planté 40 buts et distillé 11 passes décisives en 43 apparitions en Bundesliga et marqué 20 buts goals et effectué 3 assists en Ligue des champions. Des performances qui sont bien suivies avec attention les cadors européens comme le Real Madrid, le Bayern Munich et Chelsea. Mais le BvB veut conserver son prodige et a même fait savoir qu'il faudrait 160 millions d'euros pour s'offrir ses services histoire de dissuader les courtisans.

Mais Chelsea et Roman Abramovich, n’ont pas été refroidis par les exigences allemandes. Le patron des Blues aurait même fixé un budget de 175 millions d'euros pour acheter Haaland, selon Bild.