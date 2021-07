L'équipe-type de l'Euro selon l'UEFA, avec un Diable Rouge

Après le sacre de l'Italie face à l'Angleterre (1-1, 3-2 t.a.b.) dimanche lors de l'Euro, l'UEFA a dévoilé ce mardi son équipe type de la compétition. Sans surprise, on retrouve dans la cage le gardien de l'Italie Gianluigi Donnarumma, déjà nommé meilleur joueur du tournoi par l'instance européenne. Le futur portier du Paris Saint-Germain se retrouve accompagné par 4 de ses compatriotes : le défenseur central Leonardo Bonucci, le latéral gauche Leonardo Spinazzola, le milieu Jorginho et l'ailier Federico Chiesa.

Finalistes malheureux, les Anglais sont logiquement bien représentés avec le latéral droit Kyle Walker, le défenseur central Harry Maguire et l'ailier Raheem Sterling. Pour compléter ce onze, on retrouve aussi le milieu du Danemark Pierre-Emile Højbjerg, le prodige de l'Espagne Pedri, nommé meilleur jeune de la compétition, et le buteur des Diables Romelu Lukaku.

