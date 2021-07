Quand Florentino Pérez insultait Cristiano Ronaldo et José Mourinho

Décidément, le président du Real Madrid Florentino Pérez fait l'objet de grandes révélations par la presse espagnole.

Après la diffusion de premières écoutes mardi avec des critiques adressées à Iker Casillas et Raúl, El Confidencial en rajoute une couche ce mercredi en dévoilant de nouvelles conversations du patron de la Casa Blanca.

En octobre 2012, Pérez se lâchait ainsi sur Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Jorge Mendes et Fabio Coentrao. "Ronaldo est fou. Ce gars est un idiot, un malade. Vous pensez que ce gars est normal, mais il n'est pas normal, sinon, il ne ferait pas tout ce qu'il fait. (...) Mendes ne gère rien du tout avec Cristiano, comme avec Mourinho. Même pas pour les interviews. Rien. Ces types ont un ego terrible, des gars gâtés et ils ne voient pas la réalité car tous les deux pourraient gagner beaucoup plus d'argent s'ils étaient différents. (...) Coentrao est un crétin, mais ça c'est l'un des effets de Madrid. Encore un qui n’a rien dans la tête et Madrid mange ces gars. En ce moment, il est de la merde et Mourinho est un idiot... Ce n'est pas qu'il ne veut pas pour jouer. Bon, il est un peu débile. Il conduit sans permis... Cela dit, il a été débordé par la pression et c'est parce qu'il est malade. Mais l'autre s'en fiche s'il est malade parce que ça le tue", a laché Pérez dans une conversation privée.