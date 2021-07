Rafael Benitez veut attirer une pièce maîtresse de Naples du côté d'Everton

Le nouvel entraîneur des Toffees veut aller piocher dans son ancien club.

Le nouvel entraîneur d'Everton Rafael Benitez aimerait de nouveau travailler avec le défenseur central Kalidou Koulibaly (30 ans, 37 matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison 2020-2021) et serait ainsi venu aux renseignements concernant la situation de l'international sénégalais chez les Napolitains sur ce mercato d’été, révèle le Daily Mail ce mardi.

Sur un plan financier, l’opération paraît possible avec un éventuel transfert estimé à 45 millions d'euros pour l’ancien joueur de Genk. Malgré tout, si l’hypothèse de retrouver Benitez a de quoi le séduire, Koulibaly peut a priori viser un challenge sportif plus ambitieux.