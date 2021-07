Un jeune belge adjoint d'Albert Cartier à Bastia

Enzo Donis, passé par le staff de l'Excelsior Virton, rejoint le National et Bastia où il travaillera avec Albert Cartier.

Enzo Donis (25 ans), jusque là assistant à l'Atlético Beimbre en Espagne, retrouve la France, lui qui a été formé à Montpellier en tant qu'entraîneur des jeunes et est passé par Béziers : le Belge devient le T2 d'Albert Cartier au FC Bastia-Borgo, en National.

Natif de Ciney, Donis a vécu en France durant 15 ans et rapidement embrassé une carrière de formateur et d'analyste vidéo entamée à Montpellier. Il a ensuite rejoint l'Excelsior Virton en 2017, travaillant en temps qu'entraîneur des jeunes et analyste vidéo, avant de quitter le club en 2019.