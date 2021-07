Michael Krmencik aux anges : "Je rejoins le plus grand club de République tchèque"

L'histoire de Michael Krmencik à Bruges a pris fin.

L'attaquant tchèque retourne dans son pays natal après son expérience manquée à Bruges, et s'engage au Slavia Prague.

L'aventure belge de Krmencik a pris fin, après dix-neuf matchs en Blauw & Zwart. L'attaquant rentre au pays au Slavia Prague où les Tchèques louent le joueur avec une option d'achat obligatoire à la fin de la saison.

"Je suis très content. Je rentre chez moi et je rejoins le plus grand club de République tchèque. Lorsqu'ils ont pris contact, c'était difficile de refuser. Je veux gagner le titre ici et aider l'équipe à faire au mieux", a confié Krmencik sur le site de son nouveau club.

L'entraîneur Jindrich Trpisovsky est également ravi de son arrivée : "Nous sommes convaincus qu'à son âge, il n'a pas encore atteint son plein potentiel. Ici, il pourra développer tout son talent", a déclaré le T1 du Slavia Prague.