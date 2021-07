Les premiers mots de Thierry Ambrose, nouvelle recrue du KVO

Contrat à peine signé, Thierry Ambrose était déjà sur la pelouse de la Diaz Arena, samedi soir. Pas pour jouer, mais bien pour faire connaissance avec le public ostendais.

Le KV Ostende retrouvait ses abonnés, samedi soir, à l'occasion du premier match de la saison, contre le Sporting de Charleroi. Et le club côtier avait réservé une petite surprise à ses fidèles supporters. Thierry Ambrose, dont le transfert venait d'être officialisé, était présent et a eu l'occasion de dire quelques mots.

Le Français de 24 ans s'est présenté comme "un attaquant qui aime jouer pour l'équipe" et a expliqué pourquoi il avait choisi le numéro 68. "C'est un numéro qui m'a porté chance quand j'étais à Manchester City (il y a joué avec les U18, U21 et U23) et j'espère que ce sera le cas ici aussi."

L'attaquant a également évolué à Lens, et au NAC Breda, avant de rejoindre Metz. Il a disputé 44 rencontres en deux saisons avec les Messins.