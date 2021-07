Claude Puel s'exprime sur le mercato, qui devra être qualitatif

Jusqu'ici, le mercato de Saint-Etienne est calme, très calme.

Claude Puel, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, s’est exprimé sur le recrutement estival jusque-là très calme du club forézien.

Interrogé sur le sujet par le quotidien L’Equipe, après la défaite samedi dernier contre Clermont en match amical (2-3), le technicien de 59 ans a jeté un froid sur le mercato des Verts, que le Castrais ne prévoit pas très dynamique.

"Si un joueur devait nous rejoindre, c’est parce qu’il représente une valeur ajoutée à l’effectif, sinon ce n’est pas la peine. Si on a une opportunité ou deux, on les saisira, si on ne les a pas, on ne recrutera pas et on fera avec notre effectif."

Pour l’heure, l’ASSE n’a enregistré qu’un renfort en la personne de Romain Hamouma. Arrivé en fin de contrat au 30 juin, le milieu offensif de 34 ans a rempilé pour une saison, soit jusqu’en juin 2022. Dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1, les partenaires d’Etienne Green recevront le FC Lorient le dimanche 8 août à 15 heures.