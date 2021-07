Neymar et le FC Barcelone enterrent la hache de guerre

Le Brésilien et le club catalan avaient un litige financier. Il est donc résolu.

Ce lundi, le club de la Catalogne a communiqué la fin de ses litiges avec le footballeur du Paris Saint-Germain. Le Barça a conclu un accord avec le joueur de 29 ans pour mettre un terme aux différents procès en cours lancés par les deux camps. Les Blaugrana ne souhaitent plus attaquer leur ancienne star et l’avant-centre parisien ne se présentera plus devant la justice pour s’opposer à son ex-employeur, quitté en août 2017 pour le Paris Saint-Germain contre la somme de 222 millions d’euros.

"Le FC Barcelone informe qu’il a trouvé un accord extra-judiciaire et amiable concernant les différents litiges en cours avec le joueur Neymar da Silva Santos Júnior. Le Club et le joueur ont signé un accord transactionnel afin de mettre fin aux actions de justice en cours des deux côtés : trois plaintes au prud’hommes et une procédure civile. Neymar a défendu les couleurs du Barça entre 2013/14 et 2016/17. Il s’est ensuite engagé avec le Paris Saint-Germain, club où il joue encore."