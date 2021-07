Officiel: le duo Grégoire-Van Den Abeele pour mener le nouveau projet de Virton

L'Excelsior Virton a officialisé son arrivée ce matin.

Après une année de silence, l'Excelsior de Virton est de retour aux affaires et retrouvera sa place en D1B la saison prochaine. L'objectif affiché de la direction gaumaise est de faire de l'Excelsior "une plateforme de développement de jeunes talents".

Et ce sont deux personnages connus du football belge qui devront mener à bien cette mission: Tom Van Den Abeele, ancien directeur sportif de STVV et de Breda, qui devient le nouveau directeur sportif. Et Christophe Grégoire qui enfile le costume de T1. Ancien Diable Rouge (2 caps), passé par Gand, Mouscron, Charleroi ou encore Anderlecht durant sa carrière de joueur, il avait coaché Sprimont et Seraing avant de débarquer à Virton.