OFFICIEL: Joachim Carcela rejoint l'Excel Mouscron

C'est fait: l'ancien Rouche a signé à Mouscron.

Moins d'une semaine après avoir résilié, d'un commun accord, le contrat qui le liait au Standard, Joachim Carcela s'offre un nouveau défi. Le milieu de terrain de 21 ans a signé un contrat de deux ans à Mouscron, avec option pour une saison supplémentaire.

Passé par les centres de formation du Standard, d'Anderlecht et de Bruges, Joachim Carcela avait ses débuts professionnels avec les Rouches en 2019. Il avait disputé son premier match de Pro League le 30 octobre. Moins de deux ans plus tard, il a ajouté trois rencontres d'Europa League sur son CV, mais n'a plus jamais rejoué en championnat.