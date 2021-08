🎥 Match interrompu par ... un serpent sur le terrain en Russie

On a déjà vu des chats et des chiens interrompre des matchs de football, et les supporters belges se souviennent même d'un arrêt de jeu en raison d'un hibou grand-duc posé sur les buts lors d'un déplacement en Finlande. Mais c'est peu fréquent de voir ... un serpent interrompre une rencontre. C'est pourtant ce qui s'est passé lors du match opposant l'Akhmat Grozny au PFC Sochi, en Russian Premier League. Les stewards sont restés calmes et ont évacué le reptile à l'aide d'un râteau ...

We've seen cats and dogs in football, but never a snake.



Also funny is the fact that the two dudes are just picking it up with a rake in the most casual manner possible.



Russian football, never change. pic.twitter.com/gGKDX1hXYO