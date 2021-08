Le Real Madrid songerait à un coéquipier de Tielemans et Castagne

Délaissé par ses défenseurs centraux Sergio Ramos, parti libre au Paris Saint-Germain, et Raphaël Varane, transféré à Manchester United contre 50 millions d'euros, la Casa Blanca pourrait finalement tenter de renforcer son arrière-garde sur ce mercato.

Le Real Madrid a Jules Koundé (Séville) et Pau Torres (Villarreal) dans le viseur, mais les deux dossiers ont du mal à avancer. Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, passé par la chaîne Téléfoot notamment, le club merengue se montre aussi très intéressé par le Français de Leicester City, Wesley Fofana (20 ans, 38 matchs toutes compétitions pour la saison 2020-2021). De plus, les Madrilènes et l’entourage de l’ancien Stéphanois discuteraient depuis plusieurs semaines.

Aucune offre n’a toutefois été transmise pour le joueur des Foxes. Leicester demanderait 80 millions d'euros pour céder son défenseur central.