Memphis Depay parti, Lyon a un nouveau capitaine

Peter Bosz a désigné ses trois capitaines pour cette saison.

Avec le départ de Memphis Depay, en fin de contrat au FC Barcelone, à l'occasion de ce mercato d'été, l'Olympique Lyonnais se trouvait à la recherche d'un nouveau capitaine. Comme pressenti, l'entraîneur rhodanien Peter Bosz a décidé d'accorder sa confiance au latéral droit des Gones Léo Dubois (26 ans, 40 matchs et 2 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021).

"Le capitaine ? Ce sera Léo Dubois. J'en ai parlé avec mon staff et les joueurs qui sont ici depuis plus longtemps. L'un des noms donnés a été celui de Léo. Ils m'ont expliqué pourquoi et j'étais d'accord avec eux. Il sera capitaine avec Moussa Dembélé en 2 et Houssem Aouar en 3", a fait savoir le technicien néerlandais en conférence de presse ce jeudi.