Wouter Vrancken évoque le renvoi de Van Damme dans le noyau B : "C'était la seule option"

Joachim Van Damme a été envoyé dans le noyau B Malinois pour raison de comportement.

L'entraineur du Kavé Wouter Vrancken est revenu sur la récente sanction infligée à Joachim Van Damme : "Envoyer Joachim dans le noyau B était une décision prise par le staff et le conseil d'administration. Il aurait pu jouer le début de la saison mais le club devait réagir face à ces problèmes de discipline, nous avons atteint un point où il fallait faire quelque chose. Finalement, l'envoyer dans le noyau B était la seule option. Lui infliger une amende n'aurait pas été la meilleure solution", confiait-il à Het Laatste Nieuws.

Vrancken a pourtant défendu son joueur à plusieurs reprises : "Malgré cela, vous avez certaines obligations. Vous ne pouvez pas continuer à accepter certaines choses, sinon tout le monde va commencer à le faire et vous vous retrouverez dans un chaos total. Il s'agit également de respecter les autres joueurs et le staff. J'espère que Jo reprendra le fil et que nous pourrons finalement l'accueillir à nouveau."

Le coach n'a pas eu de contact avec son joueur depuis : "Je n'ai eu aucun contact avec lui cette semaine. Le week-end dernier, j'ai essayé de le contacter, mais il n'a pas répondu. Il est temps pour lui d'être laissé seul pendant un certain temps pour qu'il se concentre à nouveau sur le football", ponctue Vrancken.