Harry Kane sort du silence et fait une mise au point

Depuis lundi, il se dit que l'attaquant de Tottenham a séché la reprise de l'entraînement afin de forcer son départ du club londonien sur ce mercato d'été.

Sans nier un désir de partir, Harry Kane (28 ans, 49 matchs et 33 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) a réalisé une mise au point concernant son absence à l'entraînement.

"Cela fait quasiment 10 ans depuis mes débuts avec les Spurs. Durant toutes ces années, vous, les supporters, m'avez toujours montré un soutien total et de l'amour. C'est pourquoi cela me blesse de lire certains commentaires qui ont été réalisés cette semaine, remettant en cause mon professionnalisme. Sans entrer dans les détails de la situation, je veux clarifier le fait que je n'ai jamais, et je ne le ferai jamais, refusé de m'entraîner. Je retournerai demain au club, comme prévu. Je ne ferais rien qui puisse mettre en péril la relation que j'ai avec les fans, qui m'ont apporté un soutien indéfectible pendant ma période au club. Cela a toujours été le cas, comme c'est le cas aujourd'hui", a assuré l'international anglais dans un communiqué publié sur Twitter.