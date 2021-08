Arsenal, avec Sambi Lokonga, s'incline à Tottenham

Les frères ennemis du nord de Londres se sont affrontés avant le début de la compétition.

A une semaine du début du championnat, Arsenal et Tottenham se retrouvaient ce dimanche pour une rencontre amicale. Du côté des Gunners, Albert Sambi Lokonga était titulaire et a disputé 73 minutes.

Le duel aura tenu ses promesses pour un match amical, même si Tottenham a semblé un peu mieux dans le jeu, ayant les deux plus belles occasions via Dele Alli, qui a même touché le poteau. Dans les dernières minutes, Son ouvre le score après la valse des changements (81', 1-0) et offre la victoire à ses couleurs.

Dans une semaine, Tottenham recevra Manchester city alors qu'Arsenal ouvrira le bal dès vendredi sur la pelouse des promus de Brentford.