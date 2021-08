Liverpool vainqueur pour terminer sa préparation, Origi joue une mi-temps

Liverpool affrontait Osasuna ce lundi en match amical, le dernier de la préparation des Reds avant la reprise de la Premier League. Divock Origi a commencé la rencontre sur le banc et est rentré à la pause mais les trois buts anglais avaient déjà été inscrits, par Blanco (csc) et Firmino (21e, 41e). Le Diable Rouge aura cependant disputé 45 bonnes minutes et peut donc espérer obtenir du temps de jeu à la reprise du championnat, ce samedi contre Norwich City.

The build-up 👌

The delivery from Taki 🎯

Bobby’s control and finish 😍



A slick move for our third goal tonight! pic.twitter.com/Wtoxp7LtuY