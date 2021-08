On approche (enfin) de la fin de ce feuilleton.

Cette fois, cela semble être la bonne. Lionel Messi et le PSG sont tombés d'accord selon nos confrères de L'Equipe. "Son avion est attendu ce mardi en tout début d'après-midi à Paris. Il devrait passer la visite médicale en fin de journée puis signer son contrat de deux ans (plus un an en option) dans la foulée. Une conférence de presse devrait avoir lieu mercredi au Parc des Princes" annonce le média sportif français.

D'après les dernières infos, Lionel Messi va signer un contrat de 2 ans avec une saison de plus en option.

Au moins, ceux qui sorment devant l'aéroport depuis hier ne l'auront pas fait pour rien.