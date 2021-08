Brian Priske se réjouit d'un Mambourg plein : "Tout le monde préfère le foot avec public"

L'Antwerp se déplace à Charleroi en ouverture de la 4e journée de championnat. Le Great Old reste sur une remarquable performance dans une ambiance hostile, et Brian Priske se réjouit de voir du public au Mambourg également.

À une semaine d'intervalle, l'Antwerp aura évolué dans deux des stades les plus réputés pour leur ambiance en Belgique : Sclessin et le Mambourg. "Ce sera un déplacement difficile avec, on l'espère, de nombreux supporters dans le stade", déclare Brian Priske, le coach anversois, en conférence de presse. "Charleroi joue dans le même système que le Standard, à trois derrière. Ils sont très forts défensivement, n'ont encaissé qu'un but en trois matchs. Leurs latéraux sont très forts, surtout le back gauche, Kayembe, et il faudra qu'on soit très attentifs tout en essayant de se procurer des occasions".

L'atmosphère du Mambourg n'inquiète pas Priske, qui se réjouit même de la vivre. "Le football doit être joué devant beaucoup de monde, c'est la chose la plus importante. Je préfère jouer à domicile devant notre public, mais même au Standard, c'était bien d'avoir des supporters dans le stade", affirme le Danois. "Ils poussent leur équipe, mais aussi l'adversaire. Tous nos joueurs préfèrent cela, c'est plus amusant de jouer au football dans ces conditions après avoir passé un an et demi sans".