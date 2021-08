Une classe d'écart, au moins, entre l'Union Saint-Gilloise et Courtrai

L'Union Saint-Gilloise a pris le KV Courtrai à la gorge et n'a relâché qu'une fois le break fait ... et les Courtraisiens à 10, suite à la triste expulsion de Mathias Fixelles.

Le premier face au deuxième : c'est un match au sommet inattendu qui nous attendait ce samedi au Parc Duden. Avec deux victoires depuis le début de la saison, l'Union Saint-Gilloise et le KV Courtrai sont pourtant des équipes en forme, même si l'USG surfe elle sur une vraie démonstration au Kiel et veut absolument prendre ses premiers points à domicile face à son ancien coach, Luka Elsner.

Une classe d'écart

Et comme depuis le début de la saison, l'Union entamera son match tambour battant : intenables, Dante Vanzeir et Denis Undav mettent la défense courtraisienne aux abois. Ilic doit d'abord s'employer sur un corner et une tête de Bagel, mais très vite, c'est finalement Vanzeir qui ouvre son compteur buts sur un service trois étoiles d'Undav (1-0, 10e). Le début d'un véritable siège des buts du KVK. Nielsen envoie une frappe lointaine (12e), l'impressionnant Undav tente une volée audacieuse (20e) et la défense de Courtrai est forcée de durcir son jeu, 4 Flandriens étant avertis dès la première période. Malgré une dernière frappe dangereuse de Teuma (43e), l'Union n'a cependant qu'un but d'avance à la pause.

Au retour des vestiaire, le KV Courtrai, invisible et enfoncé pendant 45 minutes par une Union joueuse, semble progressivement reprendre ses esprits, mais est stoppé net dans son élan : dès sa première phase construite, l'USG double la mise, et de superbe manière. Senne Lynen, titularisé avec un masque protecteur sur le visage, joue les super-héros en envoyant un missile dans la lucarne d'Ilic (52e, 2-0).

La tristesse de Fixelles

L'Union sourit donc, mais Mathias Fixelles, lui, pleure : pourtant célébré à son entrée sur le terrain, lui qui a participé à la montée et était l'un des chouchous du public, il ... rentrera au vestiaire dès la 71e, exclu logiquement après une erreur d'inattention et une faute sur Undav parti seul au but. Il est consolé par ses anciens équipiers et son ancien coach, mais Courtrai est à 10.

Le retour d'un autre ancien, Faïz Selemani, fait cependant moins plaisir au Parc Duden, et le Comoréen est copieusement sifflé à chaque touche de balle - c'est-à-dire pas souvent, vu l'activité offensive courtraisienne. Le KVK n'existera plus après l'expulsion, même si Ilic évite le 3-0 d'un duel remporté face à Vanzeir (80e) et qu'Undav passe à côté de son petit but également (90e). Qu'à cela ne tienne, l'Union fait la fête : elle est toujours en tête de la Pro League, après une nouvelle clean-sheet. Et au niveau du jeu, on tient clairement là l'une des attractions du championnat ...