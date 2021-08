Alba fulmine: "Ce sont des mensonges"

Le défenseur du FC Barcelone n'a pas apprécié de voir son nom sali dans la presse.

En difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone a demandé à ses joueurs de baisser leurs salaires. Alors que le club catalan a seulement évoqué le geste de Gerard Piqué, Jordi Alba (32 ans, 1 match en Liga cette saison), lui, aurait décliné l'invitation de ses dirigeants, selon la presse. Des "mensonges" selon le latéral gauche espagnol.

"Cela me fait mal qu'on raconte des mensonges. Ma prédisposition a toujours été d'aider le club, a souligné le Blaugrana après la victoire sur la Real Sociedad (4-2), dimanche en Liga. Les mensonges m'agacent, je ne peux pas tous les aborder car sinon je deviendrais fou. Mon engagement envers le club reste sans faille, nous connaissons la difficulté qui existe actuellement. Mes représentants et avocats ont parlé avec le club, l'accord avec Piqué a été trouvé auparavant en raison du timing. Mais moi, Sergio Busquets et Sergi Roberto savons ce que nous devons faire."