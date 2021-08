John Terry a un favori pour le Ballon d'Or et ce n'est pas Messi

L'ancien défenseur de Chelsea vise forcément quelqu'un de son club de coeur.

Impressionnant lors de la dernière campagne de Ligue des Champions remportée par Chelsea, N'Golo Kanté (30 ans, 1 match toutes compétitions cette saison) a fait rêver John Terry. Pour l'ancienne gloire des Blues, le milieu de terrain français doit remporter le prochain Ballon d'Or.

"Kanté joue pour onze joueurs à lui tout seul. Ce qu'il fait, ça passe tellement inaperçu. C'est un joueur de très haut niveau. J'adorerais le voir gagner le Ballon d'Or. C'est un homme tellement humble. Il se contente de faire son travail sur le terrain et de rester à l'écart des problèmes. Il a été un grand atout pour le club et nous avons beaucoup de chance de l'avoir à Chelsea, c'est certain", a souligné l'ex-défenseur anglais pour Stadium Astro.

Malheureusement pour Kanté, son Euro raté avec l'équipe de France va peser très lourd au moment des votes...