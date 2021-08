🎥 Un bébé envahit la pelouse en MLS...et se fait tacler par sa mère

La scène s'est déroulée lors du match entre FC Cincinnati et Orlando City

Le 8 août dernier, lors de la rencontre entre FC Cincinnati et Orlando City FC, une scène assez cocasse s'est déroulée en plein match. Un bébé a fait irruption sur la pelouse. Surprise, la maman de l'enfant a piqué un sprint pour le rattraper...mais a glissé et a taclé son enfant. Mais bon, plus de peur que de mal.