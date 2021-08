Trois jeunes Allemands dans le viseur du Bayern

Ils sont déjà sur la liste des potentielles recrues pour les prochains mercato.

Des renforts allemands en vue au Bayern? Ce ne sera pas pour ce mercato estival, mais le champion d'Allemagne en titre envisage l'avenir et prépare déjà ses prochains mercatos. Selon les informations de Bild, le Bayern souhaite construire un effectif plus allemand à l'avenir et a déjà placé trois noms sur sa shortlist.

Le latéral droit de Wolfsburg Ridle Baku (23 ans), le milieu offensif de Leverkusen Florian Wirtz (18 ans) et le médian de Gladbach Florian Neuhaus (24 ans) devraient ainsi être courtisés par le Bayern dans les prochains mois.