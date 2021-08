Bonne nouvelle du côté du Standard avant la réception d'Ostende

Ce vendredi soir, le Standard de Liège recevra le KV Ostende lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League.

Mbaye Leye ne pourra pas compter sur l'ensemble de son noyau lors de la réception d'Ostende. "Tout le monde est sur le pont sauf Bokadi et Muleka. Jackson est out, il souffre d'une déchirure même s'il dit que tout va bien de son côté. Ameen Al-Dakhil est revenu et les deux nouveaux (Rafia et Peeters) sont qualitfiés et dans le groupe. Ils s'entraînent depuis trois jours avec nous et sont en forme", a confié le T1 des Rouches à l'issue de la rencontre.

Ce vendredi, le Standard de Liège aura à coeur d'enregistrer sa première victoire à domicile. "Nous avons été battus trois fois par Ostende la saison dernière et le KVO n'a pas changé de système avec ses courses à haute intensité. Nous devons conserver notre jeu, jouer notre football et trouver la profondeur. Sclessin doit redevenir un enfer pour les supporters et nous voulons remporter cette première victoire à la maison. J'ai hâte comme toute l'équipe d'évoluer dans un stade comble", a conclu Mbaye Leye.